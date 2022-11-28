7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثيرمن الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها غياب مصطفى فتحى عن مواجهة بيراميدز، وقرار الأهلى بعودة نيدفيد نهاية الموسم، ووقف المستحقات المالية للاعبى البنك الأهلى بعد الخروج من الكأس.

وقف المستحقات المالية للاعبى البنك الأهلى بعد الخروج من كأس مصر

قرر مسئولو نادى البنك الأهلى وقف المستحقات المالية للاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام بيراميدز أمس، والخروج من بطولة كأس مصر، وسوء النتائج خلال الفترة الماضية.

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، التجهيز لخوض عدد من الوديات خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى فبراير المقبل والمؤهلة لكأس العالم بإندونيسيا. مصطفى فتحى يغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر تأكد غياب مصطفى فتحي لاعب بيراميدز أمام الزمالك فى نصف نهائي كأس مصر بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام البنك الأهلى فى ربع النهائي أمس، الأحد، وتنص لائحة اتحاد الكرة على فصل البطاقات الصفراء والحمراء فى الدوري عن كأس مصر والسوبر المصرى.

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأحمر والمعار إلى فيوتشر، عقب نهاية الموسم الحالي، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب منذ الانضمام لفريقه الحالي خلال الموسم الماضي، وبات من أهم لاعبي الوسط في الدوري المصري، من أجل تدعيم وسط الأهلي في الموسم المقبل وحل أزمة النقص العددى فى مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب، باعتبار أن نيدفيد يجيد اللعب فى أكثر من مركز. الزمالك ينتظر يناير لتدخل الفيفا وحسم موقف عقوبة كهربا ينتظر مسئولو نادى الزمالك حلول شهر يناير من أجل تدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لحسم موقف العقوبة المفروضة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى، بعد تغريمه مبلغ مليونى و400 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء. شارك عمار حمدى، لاعب وسط النادى الأهلى، فى جانب من التقسيمة التي اختتم بها الجهاز الفني فقرات المران الجماعي صباح اليوم الاثنين.

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، الاعتماد على البنينى سامسون أكينولا فى قيادة هجوم الفريق بمواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة.