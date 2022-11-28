شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ "أبو جبل" فى البنك الأهلى لتحديد موقفه من مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، لاختبار طبى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق اليوم وقبل انطلاق المران، استعداداً لمواجهة إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب محمد أبو جبل عن مباراة البنك الأهلى أمام بيراميدز أمس ضمن مباريات دور الـ8 من عمر مسابقة كأس مصر بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها فى التدريبات.

وودع فريق البنك الأهلى بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجدة هدف مقابل لا شيء في المباراة التى جمعتهما أمس باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات دور الـ8 من عمر البطولة.

وسجل رمضان صبحى هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 31 تلقى مصطفى فتحى البطاقة الحمراء، حيث أشهر الحكم فى البداية البطاقة الصفراء للاعب، قبل أن يتدخل حكم الفار ويقرر طرده، وفى الدقيقة 36 تلقى دودو الجباس البطاقة الصفراء للاعتراض خلال تواجده على مقاعد البدلاء.

ويسعد فريق البنك الاهلى حاليا لملاقة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ5 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.