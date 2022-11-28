شكرا لقرائتكم خبر عن “الزهور" يحصد 14 ميدالية فى بطولة الجمهورية للريشة الطائرة "زوجى" تحت 13 و15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق نادي الزهور تحت قيادة المدير الفني زكريا عبد القادر 14 ميدالية في بطولة الجمهورية للريشة الطائرة زوجي تحت سن 13 سنة و 15سنة، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي، ليتصدر النادي البطولة بأرقام قياسية.

وحصل اللاعبان أبو بكر زكريا وروضة على عبد المجيد على المركز الأول والميدالية الذهبية في الزوجي مختلط..بينما حصلت اللاعبة روضة على عبد المجيد وكنزي احمد كمال على المركز الثاني والميدالية الفضية للزوجي بنات.

كما حصلت حلا شادي عبدالله واللاعبة زينة حجازي على المركز الرابع والميدالية البرونزية في الزوجي بنات..وحصد اللاعبان ابو بكر زكريا وعمر عصام علام المركز الثاني والميدالية الفضية في الزوجي أولاد.

كما حصل اللاعب حازم محمد فكري واللاعبة زينة حجازي السيد على المركز الخامس في الزوجي مختلط.

وتحت سن 13 سنة، حصل اللاعبان احمد محمد عبد العال واللاعبة لينا مدحت طه على المركز الاول والميدالية الذهبية في الزوجي مختلط، كما حصل اللاعبان سيف الدين شادي محمد وياسين خالد حسن على المركز الثاني والميدالية الفضية زوجي اولاد.

وحصل أيضا سيف الدين شادي محمد وفرونيكا هاني جميل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في الزوجي المختلط.

كما حصل اللاعبان عبدالله فريد صلاح الدين ويحيى عمرو عزت على المركز الرابع والميدالية البرونزية في الزوجي اولاد، وأيضا حصل اللاعب احمد محمد عبد العال واللاعب محمد عمرو رزق على المركز الخامس في الزوجي اولاد.

وحصل اللاعب عمر محمد ابراهيم واللاعب حمزة على على المركز السادس زوجي أولاد.. وحصد اللاعبان عمر محمد إبراهيم وسلمى محمد عبد العزيز المركز السابع في الزوجي مختلط.