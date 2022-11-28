شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل عقد نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 بعدما صعد الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لهذا الدور، بعد تخطيهم المقاولون والمصرى ومنتخب السويس والبنك الأهلى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف تأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر؟

ج: تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

س: وكيف تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر؟

ج: حصد الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" .

س: كيف تأهل بيراميدز لنصف نهائي كأس مصر؟

ج: بيراميدز تأهل لنصف النهائي بعد فوزه 1-0 على ضيفه البنك الأهلي، وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز فى الدقيقة 16 من المباراة التى خاضها فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد مصطفى فتحي.

س: كيف تأهل سموحة لنصف نهائي كأس مصر؟

ج: كان سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

س: ماهى أطراف مباريات نصف نهائي كأس مصر؟

ج: يلتقي الأهلي مع سموحة فى نصف النهائي، بينما سيلعب الزمالك حامل اللقب مع بيراميدز فى المباراة الثانية من الدور ذاته.

س: ومتى يقام الدور نصف النهائي لكأس مصر؟

ج: حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

س: متى تقام المباراة النهائية لكأس مصر؟

ج: تقرر إقامة مباراة النهائي 3 فبراير المقبل باستاد القاهرة فى السابعة مساءً.

س: من هو بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر؟

ج: توج كان الزمالك بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت 21 يوليو الماضي.