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كل ما تريد معرفته عن مباريات نصف نهائى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - اكتمل عقد نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 بعدما صعد الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لهذا الدور، بعد تخطيهم المقاولون والمصرى ومنتخب السويس والبنك الأهلى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

 

س: كيف تأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر؟

 

ج: تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

 

س: وكيف تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر؟

 

ج: حصد الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "" .

 

س: كيف تأهل بيراميدز لنصف نهائي كأس مصر؟

 

ج: بيراميدز تأهل لنصف النهائي بعد فوزه 1-0 على ضيفه البنك الأهلي، وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز فى الدقيقة 16 من المباراة التى خاضها فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد مصطفى فتحي.

 

س: كيف تأهل سموحة لنصف نهائي كأس مصر؟

 

ج: كان سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

 

س: ماهى أطراف مباريات نصف نهائي كأس مصر؟

 

ج: يلتقي الأهلي مع سموحة فى نصف النهائي، بينما سيلعب الزمالك حامل اللقب مع بيراميدز فى المباراة الثانية من الدور ذاته.

 

س: ومتى يقام الدور نصف النهائي لكأس مصر؟

 

ج: حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

 

س: متى تقام المباراة النهائية لكأس مصر؟

 

ج: تقرر إقامة مباراة النهائي 3 فبراير المقبل باستاد القاهرة فى السابعة مساءً.

 

س: من هو بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر؟

 

ج: توج كان الزمالك بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت 21 يوليو الماضي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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