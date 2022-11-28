الامارات | «نبيل الجميل» يحرم محمد هنيدي متابعة مونديال قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان محمد هنيدي، عن عدم قدرته متابعة كامل مباريات كأس العالم 2022، المقام حالياً في قطر، وذلك لانشغاله في تصوير مشاهد فيلمه الجديد «نبيل الجميل».

وقال هنيدي في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، إن: «الانشغال بتصوير الفيلم الجديد، وراء عدم قدرتي على مشاهدة كامل المباريات»، مؤكداً أنه يتابع غالبية المباريات في مونديال 2022، وأن كأس العالم الحالية ستشهد مفاجآت في الأدوار المقبلة، متمنياً التوفيق لكل المنتخبات العربية.

وأشاد النجم المصري هنيدي بفوز المنتخب المغربي على بلجيكا، بعد أن كتب هنيدي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: «مبروك أسود المغرب، أداء قتالي رهيب ومستوى رائع، ألف مبروك للمغرب وكل العرب.. شرفتونا يا رجالة».