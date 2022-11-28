تحرك عاجل من كهربا لإنهاء أزمة الـ «60 مليون جنيه»

الشارقة - اميمة ياسر - قدم محامي محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي التماسًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» .

جاء ذلك لأجل دفع نصف غرامة نادي الزمالك والتي تُقدر بحوالي 30 مليون جنيه من أجل رفع الإيقاف عنه والعودة للمشاركة في المباريات بشكل رسمي من جديد.

واستند كهربا في الالتماس الذي قدمه إلى الاتحاد الدولي «فيفا» إلى أن نادي أفيس البرتغالي طرفًا في القضية ويتحمل نصف غرامة نادي الزمالك والتي تُقدر بـ30 مليون جنيه أيضاً وأنه ليس طرفاً في أزمة افلاس النادي البرتغالي مؤكداً أن جاهز لدفع الغرامة قبل يوم 26 ديسمبر المقبل منعاً لمضاعفة الغرامة إلى عام كامل.

إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر

وكان فيفا قد قرر إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر، لحين سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح فريقه السابق الزمالك والتي تقدر بـ 2.4 مليون دولار.

ستنظر الفيفا فى عقوبة كهربا

ينتظر مسئولو نادى الزمالك حلول شهر يناير من أجل تدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لحسم موقف العقوبة المفروضة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى، بعد تغريمه مبلغ مليونى و400 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء.

وتنتهى فترة إيقاف كهربا، فى شهر يناير المقبل، وبعدما سيتم عودة النظر فى العقوبة حال تأخر اللاعب عن سداد قيمة الغرامة، والبت فى الأوراق المقدمة من الطرفين لحسم الأمر.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، أكد أنه فى شهر يناير المقبل ستنظر الفيفا فى عقوبة كهربا من جديد، سواء بمضاعفة العقوبة أو إعادة إيقافه أو أى إجراء آخر، وفقًا لقرار الاتحاد الدولى.