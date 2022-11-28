شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة أفريقيا لكرة السلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لكرة السلة 3x3، والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الناشئين والناشئات تحت 17 عاما يومى 1 و 2 ديسمبر، بينما تقام منافسات الكبار "الرجال والسيدات" يومى 3 و 4 من نفس الشهر وبنفس الصالة.

من ناحية أخرى، وافق الاتحاد الدولي لكرة السلة على إقامة المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فبراير المقبل فى مصر. وتقام بطولة كأس العالم خلال أغسطس من العام المقبل.