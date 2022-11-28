شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 4 أهداف وصنع هدفين.. كريم فؤاد يواصل التألق مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل كريم فؤاد، نجم النادى الأهلى، تألقه فى مباريات فريقه منذ تولى السويسرى مارسيل كولر مسئولية تدريب المارد الأحمر، بعدما سجل هدفاً فى شباك المقاولون العرب بربع نهائي كأس مصر ليقود الأهلى للصعود للدور نصف النهائي.

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب في دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

أعاد كريم فؤاد اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى، وأبرزها عندما أحرز هدف الأهلي الثانى فى شباك الزمالك بكأس السوبر المصرى.

ولم يتوقف كريم فؤاد عند تألقه فى لقاء السوبر ليعود لتسجيل هدفين وصناعة مثلهما فى مباراة الداخلية التى انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف ليحصد لقب رجل المباراة.

وعاد كريم فؤاد ليسجل رابع أهدافه في عهد كولر بشباك المقاولون العرب، وإجمالا شارك كريم فؤاد في 35 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم في 2155 دقيقة لعب وتلقى 4 كروت صفراء وحصد مع المارد الأحمر بطولة وحيدة هي السوبر المحلى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.