شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مدحت بديل أحمد ياسين فى تشكيل البنك الأهلى أمام إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على مشاركة أمير مدحت فى التشكيل الأساسى للفريق أمام إنبى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تأتى مشاركة أمير مدحت عقب تعرض أحمد ياسين للطرد فى المباراة الأخيرة للفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز أمام بيراميدز.

ويسعد فريق البنك الأهلى حاليا لملاقاة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ5 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الثالثة إلا الربع عصرا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث تمكن من الفوز فى مباراة واحدة أمام سيراميكا و التعادل فى مباريتين أمام فاركو وسموحة والخسارة فى مباراة واحدة أمام بيراميدز.