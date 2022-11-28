شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف معسكر منتخب اليد استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز الأولمبي لتدريب المنتخبات الوطنية معسكر منتخب مصر لكرة اليد في اللفترة من 17حتى 30 ديسمبر المقبل، فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.

وكان منتخب رجال كرة اليد قد توجه إلى البحرين لخوض وديتين مع نظيره البحرينى ، تأتى المباريات الودية لمنتخبنا الوطنى ، حيث يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة السابعة، والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.