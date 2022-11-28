شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف معسكر منتخب اليد استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز الأولمبي لتدريب المنتخبات الوطنية معسكر منتخب مصر لكرة اليد في اللفترة من 17حتى 30 ديسمبر المقبل، فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.
وكان منتخب رجال كرة اليد قد توجه إلى البحرين لخوض وديتين مع نظيره البحرينى ، تأتى المباريات الودية لمنتخبنا الوطنى ، حيث يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة السابعة، والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.
وضمت قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد كلا من: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - على زين - أحمد هشام دودو - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد خيرى - يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسرى - عمر خالد كاستيلو - إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - أحمد عادل - خالد وليد - شادى خليل و يغيب أحمد هشام سيسا للاصابة.