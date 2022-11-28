شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يقترب من إنهاء البرنامج التأهيلى بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من إنهاء برنامجه التأهيلى المحدد من قبل الجهاز الطبى، بسبب معاناته من بعض المشاكل فى الركبة.

ومن المنتظر أن ينتهى عبد الشافى من التأهيل خلال الأيام المقبلة، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية لفريقه، ويصبح قرار مشاركته من عدمه فى يد الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويعانى عبد الشافى من بعض المشاكل المزمنة فى الركبة، الأمر الذى أدى لابتعاده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات طوال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.