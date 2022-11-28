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الامارات | سرقة منزل مدرب منتخب المغرب السابق خليلودجيتش

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل مدرب منتخب المغرب السابق خليلودجيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منزل مدرب المنتخب المغرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش للسرقة في فرنسا، بحسب ما أكّد مصدر في الشرطة الفرنسية الإثنين.
وقال المصدر إن اللصوص اقتحموا بعد ظهر الأحد نافذة في الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين (إيفلين) ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة.
وفيما تُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية اليوم.
وأقيل خليلودجيتش من منصبه مدربا للمنتخب المغربي في أغسطس الماضي، بعدما قاده الى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.
ودرّب خليلودجيتش سابقاً باريس سان جرمان وليل ورين ونانت في فرنسا، ومنتخبات الجزائر وساحل العاج واليابان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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