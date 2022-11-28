الامارات | سرقة منزل مدرب منتخب المغرب السابق خليلودجيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منزل مدرب المنتخب المغرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش للسرقة في فرنسا، بحسب ما أكّد مصدر في الشرطة الفرنسية الإثنين.

وقال المصدر إن اللصوص اقتحموا بعد ظهر الأحد نافذة في الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين (إيفلين) ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة.

وفيما تُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية اليوم.

وأقيل خليلودجيتش من منصبه مدربا للمنتخب المغربي في أغسطس الماضي، بعدما قاده الى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ودرّب خليلودجيتش سابقاً باريس سان جرمان وليل ورين ونانت في فرنسا، ومنتخبات الجزائر وساحل العاج واليابان.