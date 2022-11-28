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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب البرازيل مباراة مهمة ضد سويسرا، ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي المنتخبان على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة التي تضم أيضا صربيا والكاميرون.

كل ما تريد معرفته حول مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

بدأ منتخب السامبا مشواره في مونديال 2022 بالفوز على صربيا بهدفين دون رد، فيما تغلب منتخب سويسرا على نظيره الكاميروني بهدف نظيف.

"العين الرياضية" تستعرض في هذا التقرير، 5 معلومات عن مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.



تبدأ مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022، في تمام السابعة مساء الإثنين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، بتوقيت مكة المكرمة.

تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقناة الكأس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القيمة السوقية لمباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم

تتفاوت القيمة السوقية بين منتخبي البرازيل وسويسرا بفارق رقمي كبير، وفقا لتقديرات شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.

وتميل الكفة كثيرا لصالح منتخب البرازيل بقيمة 1.14 مليار يورو كإجمالي لقيمة لاعبيه مقابل 281 مليون يورو لمنتخب سويسرا.

يبقى منتخب البرازيل أكثر استقرارا على المستوى الفني مع مدربه المخضرم تيتي (61 عاما)، الذي قاد الفريق في 77 مباراة، حقق فيها 59 فوزا مقابل 13 تعادلا و5 هزائم.

وسجل منتخب السامبا 172 هدفا بينما استقبل مرماه 30 هدفا تحت قيادة تيتي، وفازت البرازيل معه بكوبا أمريكا 2019.

أما السويسري مورات ياكين (48 عاما)، قاد منتخب بلاده في 17 مباراة، حقق 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات و5 هزائم، وسجل لاعبوه 22 هدفا مقابل 16 في شباكه.



يضم منتخب البرازيل كتيبة مدججة بالنجوم بداية من حارسي المرمى أليسون وإيدرسون، مرورا بقلبي الدفاع تياجو سيلفا وماركينيوس، وصخرة الوسط كاسيميرو.

وتبقى الخيارات الهجومية للبرازيل مرعبة لأي منافس، حيث يتواجد فينيسيوس جونيور ورودريجو ورافينيا وأنتوني ولوكاس باكيتا وريتشارليسون، بخلاف نيمار جونيور الذي سيغيب للإصابة.

أما منتخب سويسرا يرتكز على حارس مرماه المخضرم يان سومر، والمدافع مانويل أكانجي ولاعب الوسط جرانيت تشاكا قائد الفريق، وصانع الألعاب شيردان شاكيري، والمهاجم الكاميروني الأصل، بيريل مبولو.

وينتظر أن تشهد مباراة البرازيل وسويسرا مواجهة خاصة بين فينيسيوس جونيور ومانويل أكانجي.



أليسون بيكر (1) ماركينيوس (4) تياجو سيلفا (3) دانيلو (2) أليكس ساندرو (6) لوكاس باكيتا (7) كاسيميرو (5) رودريجو (21) فينيسيوس جونيور (20) رافينيا دياز (11) ريتشارليسون (9).

يان سومر (1) سليفان فيدمير (3) مانويل أكانجي (5) نيكو أيلفيدي (4) ريكاردو رودريجيز (13) ريمو فريلير (8) جبريل سوو (15) جرانيت تشاكا (10) شيردان شاكيري (23) بريل إيمبولو (7) روبن فارجاس (17).

أُسدل الستار على واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في كأس العالم 2022 بين إسبانيا وألمانيا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على مباراة منتخب إسبانيا ضد المنتخب الألماني التي احتضنها ملعب "البيت"، الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم، ليتقاسم كل منتخب نقاط المباراة.

وحافظ المنتخب الألماني على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 بعدما رفع رصيده إلى نقطة، فيما أصبح رصيد منتخب إسبانيا أربع نقاط بعدما كان متقدما في النتيجة، ليتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة.

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تشكيل مباراة إسبانيا وألمانيا

بدأ المنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي بطريقته المعتادة (4-3-3) دون إجراء أي تغيير، باستثناء الاعتماد على دانييل كارفاخال بدلا من سيزار أزبيليكويتا.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي: أوناي سيمون، داني كارفاخال، رودري، إيمريك لابورت، جوردي ألبا، جافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، ماركو أسينسيو، داني أولمو، فيران توريس.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا على التشكيل الآتي بطريقة لعب (4-2-3-1): مانويل نوير، ديفيد راوم، أنطونيو روديجير، نيكلاس سولي، تيلو كيرير، جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، سيرجي جنابري، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا، توماس مولر.

دخل منتخب إسبانيا بطريقة لعبه المعتادة بالاستحواذ على الكرة وسط تبادل التمريرات القصيرة بين اللاعبين وتراجع لاعبي منتخب ألمانيا في منطقتهم، حتى جاء التهديد الأول بتصويبة صاروخية أطلقها داني أولمو لترتطم بيد مانويل نوير ثم العارضة الأفقية للمرمى.

وفي العشرين دقيقة الأولى، استمر اعتماد لاعبي إسبانيا على التصويب من خارج المنطقة حيث أطلق الظهير الأيسر جوردي ألبا تسديدة قوية بقدمه اليمنى اتجهت إلى الشباك الخارجية.

وكاد منتخب إسبانيا أن يتورط في استقبال هدف مباغت من ألمانيا بسبب خطأ في التمركز الدفاعي بعدما وضع أنطونيو روديجير الكرة بضربة رأسية في شباك الحارس أوناي سيمون، لكن تم إلغاء الهدف بعدما تبين وجود تسلل في أثناء تنفيذ الركلة الحرة.

وعاد منتخب الماتادور ليواصل ضغطه على نظيره الألماني وسط تراجع الماكينات في منطقتهم الدفاعية، وظل اللاعبون يحتفظون الكرة على حدود منطقة الجزاء، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية لينتهي الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي.