الطريقة الوحيدة لإنهاء أزمة كهربا .. هل يقبل الخطيب شرط مرتضى منصور؟

الشارقة - اميمة ياسر - لاتزال أزمة اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي ، مسيطرة على الأجواء الكروية في مصر .

وفي هذا الشأن ، ووفقا لموقع الزمالك اليوم ، أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قبوله التفاوض لتقسيط عقوبة الغرامة المالية الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، ولكن بشرط.

واشترط رئيس الزمالك، تلقي مكالمة هاتفية من محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، للموافقة على تقسيط عقوبة كهربا المالية.

وصرح مرتضى :" رفضنا تقسيط الغرامة المالية الموقعة على كهربا، رغم أن اللاعب عرض التقسيط أكثر من مرة، وروج تصريحات خاطئة بأن الغرامة الموقعة يتحمل هو جزء منها ونادي أفيش الجزء المتبقي وهذا ليس صحيحًا".

وأضاف:" كهربا عليه أن يدفع الغرامة كاملة، ومن الممكن قبول التقسيط شرط أن يتصل بي الخطيب، ويعترف بأنهم هم من قاموا بتحريض اللاعب على الهروب".

واختتم: "مجلس مرتضى منصور هو من قام بالتتويج ب40 بطولة، ويحافظ على الجمعية العمومية، وأتحدى ممدوح عباس، بأن الحجز على أرصدة النادي بجميع البنوك وليس بنك مصر فقط".