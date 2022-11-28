شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يشكر لاعبى المقاولون ويغلق صفحة الأهلى استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، الشكر للاعبين فى غرفة الملابس، وأثنى على أدائهم وروحهم العالية طوال المباراة، والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني، مؤكدا أن ركلات الجزاء وارد فيها كل شيء، وذلك عقب مباراة الفريق الأول للمقاولون العرب أمام الأهلي، التي أقيمت أمس في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي والتى انتهت بفوز القلعة الحمراء بركلات الجزاء الترجيحية.

وطالب غريب اللاعبين بغلق الصفحة والتركيز فيما هو قادم، خصوصا أن الفترة المقبلة مليئة بمياريات الدوري الممتاز والتى يسعى الفريق خلالها لتحقيق الانتصارات.

وأكد شوقي غريب على أن جميع اللاعبين المقيدين سيحصلون على فرصتهم كاملة في المشاركه والأولوية للأجهز فنيا وبدنيا، لاسيما أن لقاء الأهلي شهد ظهور أكثر من عنصر جديد لم يشارك في المرحلة الماضية، فضلا عن الدفع بالعناصر المميزة من قطاع الناشئين لاكتساب الخبرات الكافية.

وأكد غريب على توجيه الشكر لإدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل عضو مجلس الاداراة والمشرف على الكرة لدعم الفريق والجهاز الفني في إطار خطة لبناء فريق جديد للمقاولون العرب يعيد الانتصارات ويتبوأ المكان المناسب به في جدول الدوري.

على الجانب الآخر، يستأنف الفريق الأول للمقاولون العرب تدريباته عصر اليوم استعداداً للقاء سيراميكا في الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثالثه إلا الربع عصر الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يرفع الدكتور أيمن زين طبيب الفريق تقريرا طبيا للمدير الفني عن حالة أحمد الشيمى نجم خط الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة الأمس أمام الأهلي خرج على إثرها من المباراة.