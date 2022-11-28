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بطلات صنعن المستحيل.. فريال وسارة وسمر فتيات الإنجازات فى الرياضة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - عدد كبير من اللاعبات ممن يمارسن الرياضة بمختلف أنواعها، إلا أن عددا قليلا ممن نجحت فى تحقيق إنجاز لم يسبقهن إليه أحد، ليحققن ما كان مستحيلا، ومن أبرز هؤلاء اللاعبات فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، وسارة عصام لاعبة كرة القدم، وسارة سمير بطلة الأثقال، وسمر حمزة بطلة المصارعة.

نرصد فى السطور التالية ما حققته هؤلاء اللاعبات حتى حولن المستحيل إلى حقيقة..

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سارة عصام

سارة عصام لاعبة منتخب كرة القدم للسيدات تٌعد أول لاعبة مصرية تحترف فى الدورى الإنجليزى، وكانت فى سن صغيرة وهى في السادسة عشرة من عمرها فى فريق ستوك سيتى، ولقبها الاتحاد الدولى بالملكة المصرية، وحققت معهم لقب هدافة الفريق، ثم انتقلت مؤخرا إلى الدورى الإسبانى من بوابة نادى الباسيتى.

 

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فريال أشرف

حفرت فريال أشرف اسمها بحروف من ذهب فى صفحات تاريخ الدورات الأولمبية عامة، والكاراتيه خاصة، ليس بسبب الذهبية فقط، ولكن بعدما أطلق الرئيس السيسى اسمها على أحد محاور التجمع الخامس بمحور طه حسين، كما تم منحها رحلة حج رفقة أسرتها كمكافأة عن الذهبية أيضا.

ونجحت اللاعبة فى تحقيق الكثير من البطولات منها فضية الدورى العالمى بتركيا 2021  ، وذهبية البحر المتوسط بالجزائر.

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سارة سمير

تعتبر سارة سمير أول فتاة مصرية تصعد منصة التتويج في المشاركات الأولمبية ، كما أنها أصغر رياضية تفوز بميدالية أولمبية بالنسبة لمصر، حيث كانت تبلغ سارة 18 عامًا فى أولمبياد ريو دى جانيرو، وتوجت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

وواصلت إنجازاتها، وكان آخرها تحقيق 3 ذهبيات فى البطولة الأفريقية التي أقيمت بمصر، بالإضافة إلى تحطيم الأرقام الأفريقية فى رفعات الخطف والكلين والمجموع لتصبح أول لاعبة مصرية وأفريقية تحطم الرقم القياسى الأفريقى فى ثلاثة أوزان مختلفة، بعدما كسرت الرقم فى ميزان 71 كجم و76 كجم و81 كجم.

وأصبحت سارة سمير أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق جميع الألقاب العربية والأفريقية والدولية والأولمبية.

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سمر حمزة

رغم أن سمر حمزة لم تحقق إنجازا فى أولمبياد طوكيو وودعت البطولة من دور الـ16، وقررت وداع البساط وأعلنت اعتزالها اللعب، والاكتفاء بما قدمته فى مسيرتها ، إلا انها تراجعت عن قرار الاعتزال، وعادت للمشاركة فى بطولة العالم التى أقيمت نهاية 2021، ونجحت فى التتويج بالميدالية البرونزية ، ولم تكتف سمر بذلك بل واصلت رحلتها ومسيرتها حتى توجت ببرونزية البحر المتوسط ثم فضية الرانك الدولية.

وأكملت سمر بطلة العالم وشاركت فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا ونجحت فى الفوز بكل المباريات حتى وصلت لنهائي البطولة وتوجت بالفضية.

سمر حمزة بعد الإخفاق فى طوكيو دخلت فى تحد مع ذاتها وأقسمت فيما بينها أن تعوض ذلك، وهو ما فعلته بالتتويج بالميداليات والوصول إلى المنصات العالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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