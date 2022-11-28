شكرا لقرائتكم خبر عن وقف المستحقات المالية للاعبى البنك الأهلى بعد الخروج من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى البنك الأهلى وقف المستحقات المالية للاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام بيراميدز أمس، والخروج من بطولة كأس مصر، وسوء النتائج خلال الفترة الماضية.

وودع فريق البنك الأهلى بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة هدف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات دور الـ8 من عمر البطولة.

وسجل رمضان صبحى هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 31 تلقى مصطفى فتحى البطاقة الحمراء، حيث أشهر الحكم فى البداية البطاقة الصفراء للاعب، قبل أن يتدخل حكم الفار ويقرر طرده، وفى الدقيقة 36 تلقى دودو الجباس البطاقة الصفراء للاعتراض خلال تواجده على مقاعد البدلاء.

ويستعد فريق البنك الأهلى حاليا لملاقاة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ5 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.