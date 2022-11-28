شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يجهز صلاح ريكو لقيادة غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على تجهز صلاح ريكو لاعب خط وسط الفريق بدنياً وفنياً خلال الساعات القليلة المقبلة، للاستعانة به فى التشكيل الأساسى أمام الاتحاد السكندرى.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

وعاد صلاح ريكو للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق غزل المحلة بشكل طبيعى عقب الشفاء من الإصابة بنزلة برد شديدة، غاب على إثرها لمدة أسبوع، لذلك يقوم اللاعب حاليا باستعادة اللياقة البدنية والفنية له.

ويعد صلاح ريكو من أفضل العناصر بغزل المحلة في التوقيت الحالي و المساهمة بشكل كبير في تقديم الفريق أداء جيد بمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على الإسماعيلى وأسوان والتعادل مع المقاولون العرب.