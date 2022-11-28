شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمود فتح الله صخرة الدفاع الزملكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر محمود فتح الله، مدافع منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، أحد الأعمدة الأساسية لخط الدفاع داخل المستطيل الاخضر، سواء على مستوى منتخب مصر أو نادى الزمالك، بعدما ظهر بمستوى رائع ومتميز أدى لحجز مقعد أساسى مع المنتخب الوطنى.

نشأته..

ولد لاعب نادى الزمالك في 13 فبراير 1982 بقرية اللاوندي مركز أجا بمحافظة الدقهلية هو مدافع كرة قدم مصري سابقا اعلن أعتزاله اللعب داخل المستطيل الاخضر نهائيا بعد مسيره حافله من الانجازات.

مسيرته..

خطف فتح الله الأنظار عندما كان يرتدى قميص نادى غزل المحلة موسم 2005 بعد الأداء المتميز، حتى تمكنت كتيبة الأبيض من التعاقد معه موسم 2007، بعدها انضم لصفوف المنتخب الوطنى حيث اصبح من ضمن الاعمدة الاساسية للفراعنه تحت ولاية القدير حسن شحاته مدرب المنتخب وقتها.

ترك فتح الله صفوف القلعه البيضاء موسم 20014 لينتقل بعدها إلى صفوف نادى طلائع الجيش ثم إلى نادى الإنتاج الحربي ومنه إلى النجمة اللبناني ثم انهى مشواره فى نادى المقاولون العرب.

إنجازاته..

توج فتح الله مع نادى الزمالك ببطولة كأس مصر أعوام 2008 ـ 2013 و ـ 2014، و حصل على مركز الوصيف (صاحب المركز الثاني) عام 2011 كما حصل على المركز الثانى لبطولة الدوري المصري الممتاز فى موسمي 2010 / 2009 ـ 2011 / 2010.

مع المنتخب المصري..

أما على صعيد المنتخب الوطنى فاستطاع التتويج بلقب كأس الامم الافريقيه عامى 2008 ـ 2010 .

كما شارك فى بطولة دورة الالعاب العربية 2007 ، بطولة دورة حوض النيل .2010