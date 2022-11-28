شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة من التدريبات غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته صباح الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش وذلك في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي و السلام.

وكان الأهلي قد تأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس مصر، بعدما تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على استاد الأهلي و السلام.

وفى الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.