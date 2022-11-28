شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة بالفيديو وتدريبات بدنية فى الجيم للتخلص من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش. وحرص مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي؛ وذلك لشرح بعض الأمور الفنية للاعبين.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء المقاولون العرب أمس؛ تدريبات بدنية واستشفائية فى الجيم للتخلص من الإجهاد.

وأدى رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة المقبلة فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.