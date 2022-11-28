شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الاعتماد على سامسون أكينولا فى هجوم الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، الاعتماد على البنينى سامسون أكينولا فى قيادة هجوم الفريق بمواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة.

وكان الزمالك استبعد سامسون من مواجهة المصرى الماضية فى مسابقة كأس مصر، بسبب وصوله قبل المباراة بثلاثة أيام فقط، ولم يعد اللاعب من بلاده فى الوقت الذى تم تحديده من قبل الجهاز الفنى.

ويرى فيريرا أنه من الممكن الاعتماد على سامسون فى قيادة هجوم الزمالك بالمباراة المقبلة، حال التأكد من جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية وفقًا للبرنامج التأهيلى الخاص المحدد له.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس المقبل على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.