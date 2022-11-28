شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة تقرب عمار حمدى من العودة لتشكيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عمار حمدى، لاعب وسط النادى الأهلى، فى جانب من التقسيمة التي اختتم بها الجهاز الفني فقرات المران الجماعي صباح اليوم الاثنين.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى، إن مشاركة عمار فى التقسيمة خطوة نحو زيادة نسبة مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر 2021-2022، وتجاوز بصعوبة عقبة المقاولون العرب في مرحلة ربع النهائي بركلات الترجيح.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب في دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة في نصف النهائي، بينما سيلعب الزمالك حامل اللقب مع بيراميدز في المباراة الثانية من الدور ذاته.