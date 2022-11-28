شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمبابى يطير إلى أمريكا 11 ديسمبر للمشاركة فى مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد إمبابى بطل كمال الأجسام، للمشاركة فى منافسات بطولة مستر أولمبيا، والتي تقام في لاس فيجاس يومى 16 و 17 ديسمبر المقبل .

والمقرر أن يطير إمبابى الى أمريكا يوم 11 من الشهر المقبل، حيث يقوم بالاستعدادات في الجيم على قدم وساق، سعيا للحصول على بطولة الساندو .

ويشارك عدد كبير من اللاعبين المصريين فى منافسات بطولة مستر أولمبيا والتى تقام بالولايات المتحدة خلال الشهر المقبل، لاختيار مستر أولمبيا لهذا العام.

ومن أبرز اللاعبين المصريين المتأهلين لمستر أولمبيا كلا من بيج رامى ، محمد امبابى ، محمد شعبان، حسن مصطفى، أحمد الحلواني ومحمد العظيم وأحمد شكرى.

يذكر أن بيج رامى توج ببطولة مستر أولمبيا عامين على التوالى 2020، 2021.