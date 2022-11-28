شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلى يعود من إسبانيا الأربعاء استعداداً للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى لفريق كرة سلة الأهلى، من إسبانيا بعد غدٍ الأربعاء، بعد الإجازة التى حصل عليها للسفر إلى أسرته عقب التتويج بدورى المرتبط.

تأتى عودة الخواجة فى إطار استعداد فريق كرة السلة بالنادى الأهليى لباقى البطولات فى الموسم من كأس مصر، ودورى السوبر والتى سيتم تحديد مواعيدها فى وقت لاحق.

وغادر بوش إلى إسبانيا عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة الدورى المرتبط، على حساب الاتحاد السكندرى، على أن يستأنف فريق الأهلى التدريبات الخميس المقبل.

وتوج فريق كرة السلة بالنادى الأهلى "رجال" بلقب بطولة دورى المرتبط بعد التغلب على الاتحاد السكندري فى نهائي البطولة بنتيجة 59/64 ، حيث توج الأحمر باللقب الثالث على التوالى، بعد أن تصدر دور المجموعات بعدما حقق الفوز فى جميع مبارياته، ذهابا وإيابا، أمام سموحة وطلائع الجيش ودسوق ، و فى دور الـ 16 فاز الأهلى على هليوبوليس 68/52 ذهابا و 82/59 ايابا ، وفى ربع النهائي فاز على سبورتنج 74/55 ذهابا وبنتيجة 71/64 إيابا، حتى واجه الزمالك فى نصف النهائي ، وتغلب عليه فى الذهاب 71/64 وفى العودة 66/63 ، وفى الدور النهائي فاز الاتحاد السكندري.