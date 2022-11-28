شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض الاستعجال فى عودة المصابين للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعجال فى عودة المصابين للمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة. وأكد فيريرا للجهاز الطبى أنه لن يستعين بأى لاعب ومشاركته مع الفريق إلا بعد التأكد التام من شفائه تماما، رغم النقص العددى الذى يعانى منه الفريق.

وانتظم نبيل عماد دونجا فى التدريبات الجماعية لفريقه، أمس، الاثنين، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلى الذى خضع له بعدما كان مصابًا فى غضروف الركبة وخضع لجراحة.

فيما خاض الثلاثى أحمد فتوح ومحمد عبد الغنى ويوسف حسن تدريبات تأهيلية بالكرة تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية، فيما خاض شيكابالا تدريبات تأهيلة فى الجيم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل، على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.