شكرا لقرائتكم خبر عن "النص الحلو" شعار احتفالات لاعبى الأهلى بالتأهل لنصف نهائى كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب في دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

ورفعت احتفالات نجوم النادى الأهلى بالتأهل لنصف نهائي كأس مصر شعار "النص الحلو" حيث احتفل المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بنجاحه فى تسجيل ركلة الترجيح بالإشارة لزوجته لاعبة كرة السلة، بينما وضع رامى ربيعة مدافع الأهلى الكرة فى بطنه عقب نجاحه فى تسديد ركلة الترجيح، بالإشارة لانتظاره قدوم مولود جديد.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة في نصف النهائي، بينما سيلعب الزمالك حامل اللقب مع بيراميدز في المباراة الثانية من الدور ذاته.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

تقرر إقامة مباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً.