شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد هداف الفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ"25" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر اليوم، الاثنين، بعيد ميلاده الـ25، حيث إنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 بالقاهرة، ويتمتع قناص الفراعنة ببنيان جسماني قوى ولياقة بدنية وقدرات تهديفية عالية، فأصبحت الجماهير االمصرية تشبهه بمهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عمرو زكى، وأطلقوا عليه "البلدوزر الجديد لكرة القدم المصرية".

مصطفى محمد شق طريقه فى البداية مع مزارع دينا ناشئًا، ليخطو بعدها إلى وادى دجلة، قبل أن يلتحق بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك، ليكون عام 2015 فارقًا فى مسيرته بعد اختياره للتواجد مع الفريق الأول رغم عدم بلوغه سن الـ 18 وقتها.

بعد مشاركة ضعيفة مع الزمالك فى موسمه الأول مع الكبار، قرر أن يخرج ليحصل على مشاركة أفضل لينتقل إلى الداخلية موسم 2016 / 2017 ويسجل بقميصه 4 أهداف، بعدها أعير إلى طنطا وسجل 6 أهداف فى 23 مباراة.

كادت مسيرة مصطفى محمد أن تنتهى قبل أن يسطع نجمه، فقد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى، غاب على إثره لفترة كبيرة عن الملاعب، لكنه عاد أقوى، حيث سجل خلال تجربته مع طلائع الجيش 12 هدفا، ليكون بذلك جديرا بالعودة مجددا لصفوف نادى الزمالك.

مصطفى محمد خلال فترة قصيرة أصبح المتحدث الرسمى لخط هجوم الزمالك فلقد هداف الفريق في كل المسابقات المحلية والأفريقية ونجح في التتويج مع الفريق الأبيض بأربع بطولات هى كأس مصر (2018 / 2019)، بالإضافة لبطولتى السوبر الأفريقى والمصرى بجانب بطولة الدوري الموسم الماضى.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، قبل الانتقال لنادي نانت الفرنسي في الوقت الحالي ويقدم مستويات رائعة في الدوري الفرنسي.

عرف مصطفى محمد طريق الأضواء والشهرة وعالم البطولات حينما قاد المنتخب الأولمبى للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية، فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بتسجيله 4 أهداف وتتويجه بلقب هداف البطولة التى أقيمت فى مصر ، كما انضم لمنتخب مصر الأول وسجل أهداف مؤثرة.