شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد موعد معسكر مباراة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، إقامة معسكر مغلق للفريق الأربعاء المقبل بمقر النادى، استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري العام.

ويرغب "جاريدو" وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا لزيادة التركيز لدى اللاعبين، بالإضافة إلى إبعادهم عن أى موشرات خارجية بجانب عقد العديد من الجلسات النظرية والتحفيزية.

ويستضيف الإسماعيلي فريق سموحة الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 5 من عمر المسابقة المحلية.

يذكر أن الدراويش قرر تعديل برنامج التدريبات الجماعية لتقام فى نفس موعد المباراة المقبلة، وذلك فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.

وبدأ جاريدو دراسة ومتابعة التسجيلات لفريق سموحه قبيل المباراة التى ستجمعهما الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، يأتى ذلك من أجل رصد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس تمهيداً لإستغلالها في الفوز من أجل العودة لمسار الإنتصارات من جديد لتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية فى الوقت الحالي بعدما رفع معدل اللياقة البدنية على لاعبيه بتطبيق نظام اليوم الكامل بإقامة التدريبات على فترتين.

والجدير بالذكر أن الدراويش يتطلع لإستعادة مسيرة الانتصارات الغائبة منذ آخر ثلاث جولات بالهزيمة من الأهلي وغزل المحلة والتعادل مع فاركو.