شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحصد برونزية بطولة موسكو الدولية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد رمضان لاعب منتخب الكاراتيه الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة موسكو الدولية المقامة في روسيا.

وكانت فريال أشرف توجت بالبرونزية أيضا بعدما تعادلت مع منافستها الروسية، واختيار التحكيم ترجيح اللاعبة الروسية، وشهدت البطولة فوز فريال على لاعبة تركيا 1/0 في الدور ربع النهائي، ثم الخسارة من لاعبة روسيا.

وتشارك فريال أشرف في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بجنوب أفريقيا في الفترة من 29 نوفمبر الحالى وحتى 5 ديسمبر المقبل وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 34 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 19 لاعبا و 15 لاعبة.

اللاعبون هم: كل من مريم أحمد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الجين محمد ، عبد الله على ، محمد أشرف، كريم محمد ، عمر احمد ، جنى خميس ، جنة محمود ، أية أبراهيم ، رحمة محمد ، فرح أحمد ، محمود محمد ، محمد هانى ، أحمد سامح ، محمود عبد العزيز ، يوسف هانى ، عمر أشرف ، نورهان محمد ، ريم أحمد ، أحلام حمدى ، دهب ياقوت ، فريال أشرف ، منة شعبان ، حبيبة ماجد ، كريم وليد ، كريم محمد محمود ، أحمد ايمن ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق، محد أحمد ، عبد الله هشام .