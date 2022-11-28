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قصة صور .. باسم مرسى "شكل تانى" مع الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن باسم مرسى، لاعب الإسماعيلى الحالى، يسعى بكل قوته إلى أن يصبح فى ثوب جديد بالعودة للتألق عبر بوابة قلعة الدراويش، بعدما نجح  فى إحراز هدف التعادل لفريق الدراويش أمام فاركو مؤخرا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويمتلك اللاعب باسم مرسى مهارات قوية تمكنه من استعادة تألقه التهديفى فى قلعة الدراويش، حيث إنه لاعب يمتلك عنصر المراوغة ويعرف جيدا طريق الشباك.

واحتفلت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر بـ"باسم مرسى" مهاجم فريق الإسماعيلى، عقب إحرازه هدف التعادل لفريق الدراويش أمام فاركو في مباراة اليوم ببطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاءت التعليق كالتالى: "الحاسم يعود للتهديف".

وساهم مرسى فى خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب باسم مرسى فى الصور التالية:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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