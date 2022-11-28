شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر عودة كريم نيدفيد نهاية الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأحمر والمعار إلى فيوتشر، عقب نهاية الموسم الحالي، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب منذ الانضمام لفريقه الحالي خلال الموسم الماضي، وبات من أهم لاعبي الوسط في الدوري المصري، من أجل تدعيم وسط الأهلي في الموسم المقبل وحل أزمة النقص العددى فى مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب، باعتبار أن نيدفيد يجيد اللعب فى أكثر من مركز.

وحاول مسئولو النادي الأهلي قطع إعارة كريم نيدفيد قبل بداية الموسم الحالي، ولكن تمسك به ناديه بخلاف رغبة اللاعب نفسه فى استكمال فترة الإعارة، لضمان المشاركة بشكل أساسي، لاسيما أنه سيجد صعوبة فى المشاركة الأساسية مع الأهلي فى وجود الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع لاعب وسط يجيد اللعب في مركز "رقم 8" ويعد نيدفيد الأنسب لحل تلك الأزمة دون التعاقد مع لاعبين جدد في هذا المركز مع وجود لاعبين آخرين يلعبون في هذا المركز مثل محمد محمود وعمار حمدي ولكنهم غير جاهزين فنيا بالشكل الكافي، بخلاف وجود أكثر من لاعب يجيد اللعب في هذا المركز مثل محمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.