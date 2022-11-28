شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر يناير لتدخل الفيفا وحسم موقف عقوبة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك حلول شهر يناير من أجل تدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لحسم موقف العقوبة المفروضة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى، بعد تغريمه مبلغ مليونى و400 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء.

وتنتهى فترة إيقاف كهربا، فى شهر يناير المقبل، وبعدما سيتم عودة النظر فى العقوبة حال تأخر اللاعب عن سداد قيمة الغرامة، والبت فى الأوراق المقدمة من الطرفين لحسم الأمر.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، أكد أنه فى شهر يناير المقبل ستنظر الفيفا فى عقوبة كهربا من جديد، سواء بمضاعفة العقوبة أو إعادة إيقافه أو أى إجراء آخر، وفقًا لقرار الاتحاد الدولى.

ولا يشارك كهربا فى مباريات الأهلي بسبب أزمة إيقافه على خلفية غرامة الزمالك ضده، ويكتفي اللاعب بخوض تدريبات يومية مع الفريق الأهلاوي بالتتش، ويرغب كولر حسم مصير كهربا حتى يستفيد من جهوده فى المباريات، خاصة أن اللاعب يؤدى بشكل جيد فى التدريبات اليومية.