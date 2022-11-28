شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى دورى سيدات الطائرة.. الأهلى مع هليوبوليس والزمالك والجياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة السابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد 8 مواجهات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: دجلة المعادى مع الزهور والاتحاد السكندرى مع 6 أكتوبر والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع أصحاب الجياد ودلفى مع سبورتنج وسموحة مع الجزيرة والطيران مع الشمس والمعادى مع الصيد .

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.