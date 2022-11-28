شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير عمار حمدى من الإعارة بالتنسيق مع مسئولى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأحمر من الخروج للإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل أو الاستمرار مع الأهلي فى الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، ورفض مناقشة أى عروض إعارة تخص اللاعب فى يناير المقبل، وتشاور كولر مع إدارة الأهلي بشأن مصير عمار حمدى.

وترددت أنباء عن رغبة عدد من أندية الدوري المصري فى الحصول على خدمات عمار حمدي على سبيل الإعارة، أبرزها الاتحاد السكندرى، لاسيما مع صعوبة مشاركة اللاعب مع الأهلي في الموسم الحالي بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي وانتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه.