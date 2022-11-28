شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم اليوم الإثنين 28_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم مباراة البرازيل ضد سويسرا داخل ملعب الجنوب في قطر ضمن لقاءات الجولة الثانية بمنافسات دور المجموعات بـ كأس العالم 2022.



وتمثل مباراة البرازيل ضد سويسرا مهمة قوية أمام المنتخب البرازيلي لحسم تأهله المباشر إلى الدور الثاني في كأس العالم قطر 2022.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد سويسرا



يأتي موعد مباراة البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم قطر 2022 وفقًا لتوقيت مختلف الدول كالتالي:



ومن المقرر أن تذاع مباراة البرازيل ضد سويسرا بث مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتها المفتوحة bein Sports – قناة بين اسبورت المفتوحة.

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت هى التي لها حقوق النقل الحصري لجميع مباريات وفاعليات مونديال 2022 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتم ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة البرازيل ضد سويسرا، عبر الترددات التالية:

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11054- 12604

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غرب

القمر: عرب سات

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرق.



وتأتي مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية بمنافسات دور المجموعات، كالتالي:

موعد مباراة الكاميرون × صربيا، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة البرازيل ضد سويسرا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة البرتغال ضد أوروجواي، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.