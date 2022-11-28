شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم اليوم الإثنين 28_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصطدم البرتغال بخصم قوي في مباراة حاسمة للغاية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية من من كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ما هو موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022؟



موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 202، هو يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:000 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022؟



تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.



من المتوقع أن يدخل المدرب فرناندو سانتوش المباراة بالتشكيل التالي:-



التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافاييل جيريرو – دانيلو بيريرا – روبن دياش – جواو كانسيلو

خط الوسط: أوتافيو – برناندو سيلفا – روبن نيفيش

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – رافاييل لياو

التشكيل المتوقع لأوروجواي



من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو ألونسو المباراة بالتشكيل التالي:-



التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا – خوسيه ماريا خيمينيز – دييجو جودين – مارتن كاسيريس

خط الوسط: ماتياس فيتسينو – رودريجو بينتانكور – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: داروين نونيز – لويس سواريز – فاكوندو بيليستري