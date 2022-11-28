شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم اليوم الإثنين 28_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب الكثيرون موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022 للكشف ملامح المتأهلين من المجموعة الثامنة بالبطولة والتي تضم منتخب البرتغال.

وتعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا مصيرية لكلا المنتخبين في مونديال قطر 2022، بعد عدم تحقيقهما نتيجة مرضية في الجولة الأولى.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية في مباراته الأولى بالمونديال 0-0 مع منتخب أوروجواي، بينما خسر منتخب غانا 2-3 من المنتخب البرتغالي في الوقت القاتل.

موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة



موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا هو يوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لحساب الجولة الثانية بمونديال العالم.

تنطلق مباراة كوريا الجنوبية وغانا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة عصرًا بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب "المدينة التعليمية".

سَتَنْقُلُ مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وكذلك قنوات الكأس الرياضية اكسترا.

أما البث المباشر للمباراة، فيأتي من خلال تطبيق "تود" التابع لـ "بي إن سبورتس"، وكذلك خدمة "بي إن كونكت".

التشكيل المتوقع لمباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022



تشكيل كوريا الجنوبية ضد غانا

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: كيم تيم هوان، مين جاي كيم، كيونج جوون، هوان كيم.

خط الوسط: بيوم هوانج، جاي سونج، وو يونج.

خط الهجوم: سانجهو، جو هوانج، هيونج مين سون

تشكيل غانا ضد كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: آتي زيجي.

خط الدفاع: بابا عبد الرحمن، ساليسو، دانييل أمارتي، دجيكو وسايدو.

خط الوسط: كمال الدين سوليمانا، ساليس عبد الصمد، توماس بارتي ومحمد قدوس.

خط الهجوم: إينياكي ويليامز، أندريه أيو

ما هو ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022؟

البرتغال - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 2

أوروجواي - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

كوريا الجنوبية - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

غانا - 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 3