شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم اليوم الإثنين 28_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد منتخب الكاميرون لمواجهة صربيا، في ثاني مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

حيث تقام فعاليات كأس العالم 2022 لأول مرة في بلد عربي، حيث تستضيفها دولة قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وحتى 18 ديسمبر المقبل.

مباراة منتخبي الكاميرون وصربيا في كأس العالم تدخل ضمن أبرز منافسات يوم الإثنين، الأخير في مواجهات الجولة الثانية في المونديال.

ويسعى كلا المنتخبين للفوز واقتناص النقاط الثلاث، أملا في الحفاظ على حظوظهما في التأهل للدور المقبل، في مجموعة تضم البرازيل وسويسرا.

وتعرض منتخب الكاميرون للخسارة بهدف نظيف من سويسرا في افتتاح مبارياته بكأس العالم 2022، بينما تلقت صربيا هزيمة بثنائية دون رد من منتخب البرازيل.

موعد مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة



موعد مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم هو الإثنين 28 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في كأس العالم "قطر 2022".



وتنطلق مباراة الكاميرون وصربيا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات، على أرضية ملعب استاد "الجنوب ".

كالعادة، القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم 2022 ستكون قنوات بي إن سبورتس ماكس، وقنوات الكأس الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمباريات المونديال في الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم 2022



تشكيل الكاميرون المتوقع لمباراة صربيا



حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نيكولا نكولو، إنزو إيبوس، أوليفييه مبايزو، جان شارل كاستيليتو.

الوسط: صامويل أوم جويه، مارتن هونجلا، أنجيسا، بيير كوندي

الهجوم: فنسنت أبوبكر، تشوبو موتينج

تشكيل صربيا المتوقع لمباراة الكاميرون



حارس المرمى: فانيا ميلينكوفيتش

الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش - ستيفان ميتروفيتش - ستراهينيا بافلوفيتش

الوسط: زيفكوفيتش - جوديل - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - كوستيتش

الهجوم: تاديتش - فلاهوفيتش - يوفيتش