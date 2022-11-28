شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة فاركو والإسماعيلي تحت "مجهر" الرمادى فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق أسوان، مباراة فاركو والإسماعيلي الأخيرة بالدوري تحت المجهر فى شرحه للاعبين أهمية مباراة تماسيح النيل المقبلة أمام فاركو المقرر لها الخميس المقبل.

وشرح الرمادي بالتطبيق على مباراة فاركو والإسماعيلي أهمية اللعب على المساحات في الخط الخلفي لفاركو، مؤكدا أن التحولات السريعة واللعب على المرتدات سلاح قاتل لحسم المواجهة.

وحذر الرمادي لاعبيه من التمركز في الكرات الثابتة لفاركو، وخاصة الضربات الركنية، حيث يتمتع الفريق البرتقالي بميزة كبيرة في استغلال هذه الكرات.

وخسر اسوان أمام المحلة بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أسوان، فى الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية المحترفة، ليتأهل فريق المحلة لدور الـ 16 بالكأس.

وانتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى ليتم اللجوء لركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل.