شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحسم مصير عبد الغنى والوردى من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مصير الثنائى محمد عبد الغنى والمغربى زكريا الوردى، من المشاركة فى مواجهة المصرى المقبلة، فى الدورى.

وتماثل محمد عبد الغنى للشفاء وشارك فى التدريبات الجماعية، ومن المنتظر أن يحسم فيريرا موقف اللاعب من المشاركة فى لقاء المصرى.

كما تماثل زكريا الوردى للشفاء وشارك فى التدريبات الجماعية، قبل أن يشعر بألام فى العضلة الخلفية، ادت لابتعاده عن المشاركة فى لقاء المصرى بكأس مصر، لينتظر فيريرا قرار الجهاز الطبى لحسم موقفة من اللقاء المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.