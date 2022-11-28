شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تغادر إلى جنوب أفريقيا غداً للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب الكاراتيه إلى جنوب أفريقيا غدا، الثلاثاء، للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 34 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 19 لاعبا و 15 لاعبة وهم: كل من مريم أحمد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الجين محمد ، عبد الله على ، محمد أشرف، كريم محمد ، عمر احمد ، جنى خميس ، جنة محمود ، أية أبراهيم ، رحمة محمد ، فرح أحمد ، محمود محمد ، محمد هانى ، أحمد سامح ، محمود عبد العزيز ، يوسف هانى ، عمر أشرف ، نورهان محمد ، ريم أحمد ، أحلام حمدى ، دهب ياقوت ، فريال أشرف ، منة شعبان ، حبيبة ماجد ، كريم وليد ، كريم محمد محمود ، أحمد ايمن ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق، محد أحمد ، عبد الله هشام .

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه عقد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 2 ديسمبر المقبل ، لمناقشة الميزانية و الحساب الختامي.