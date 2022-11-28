شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام الطلائع والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة المقاولون العرب بكأس مصر والفوز بركلات الترجيح، من أجل الاستعداد للعودة لمسابقة الدوري المصرى.

موعد مباراة الأهلى والطلائع بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

مشوار الأهلى فى الدورى

فى الدورى المصرى، خاض الأهلى 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكراً للغاية على الصدارة، مستغلاً تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الطلائع ، التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.