شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يبدأ معسكر الإعداد لتصفيات المونديال بصالة حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم المعسكر التدريبى لمنتخب السلة، والذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، والذى يقام فى إطار الاستعداد للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التى تقام فبراير المقبل.

ويهدف الجهاز الفني لمنتخب مصر للسلة من المعسكر الوقوف على مستوى اللاعبين واجراء بعض القياسات البدنية الخاصة بهم فى إطار خطة الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها فى مصر شهر فبراير المقبل.

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر كلا من: أحمد أبو العلا بيبو - احمد اسماعيل - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عبد الله ناصر - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - محمد جيزة - محمد يونس - مصطفى كيجو - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.