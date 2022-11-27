شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف سبب إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي أمام المقاولون وتراجع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التأهل في مباريات الكأس هو الأهم بشكل عام، وهو ما حققه الفريق اليوم أمام المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح وحسم الصعود لنصف نهائي البطولة، وهو ما أكده أيضًا خلال محاضراته مع اللاعبين قبل المباراة.

وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «كان هناك تسرع في التمرير، وحاولنا أن نلعب الكرة المعتادة لنا ولكن المقاولون صعب الأمور على الفريق. تدربنا على ركلات الترجيح قبل المباراة، وكان لدي ثقة في كل لاعب شارك في التسديد خلال مباراة اليوم».

وتابع: «أجريت تغييرات على التشكيل بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة، ولا أريد أن أخسر لاعبًا. من اليوم بدأت التدوير بين اللاعبين وهو أمر مهم بالنسبة إليَّ مع ضغط المباريات الفترة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين. أيضًا كان هناك إصابات داخل صفوف الفريق وتم منح الفرصة لهم من أجل تجهيزهم».

وأشار المدير الفني إلى أنه عندما يكون هناك أربعة أسابيع راحة، أي فريق يحتاج وقتا لاستعادة مستواه، وأن مباراة اليوم درس للاعبين لتقديم الكرة المعتادة للفريق وحسم المباريات مبكرًا من خلال استغلال الفرص المتاحة.

وأوضح كولر أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في بداية العام الحالي، وشارك مع الفريق في جميع المباريات بعد جاهزيته وشارك مع المنتخب، ولكنه رفض المجازفة به حماية له، وأن اللاعب جاهز للمشاركة ولكنه كمدرب نظر إلى مصلحة اللاعب أولًا.

وأشار المدير الفني إلى أن اللعب أمام فريق يدافع يكون هناك صعوبة على أي مهاجم وأن الأهلي كان له فرص في بداية مباراة المقاولون كانت بمثابة المفتاح لمثل هذه المباريات، وأن الفريق لديه أكثر من لاعب يشارك في مركز 9 بشكل جيد ومن بينهم كريم فؤاد وحسام حسن وغيرهما من اللاعبين.