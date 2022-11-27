شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الأهلى على المقاولون بركلات الترجيح 4 / 3 والتأهل للدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، ونفس الامر فى المباراة الأخرى والتى استطاع فيها بيراميدز الفوز على البنك الأهلى بهدف مقابل للاشئ احرزه رمضان صبحى ليضرب موعدا مع الزمالك .

شاهد.. فيريرا يقود تدريب الزمالك بعد العودة من البرتغال

تولى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قيادة التدريب الجماعى، اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد عودته من البرتغال لحضور جنازة نجل زوجته.

الأهلي يهزم المقاولون بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

تأهل الأهلي لنصف النهائي النسخة الماضية لكأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الجزاء الترجيحية 4/3، التى لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام.

لاعبو الطلائع يحتفلون بعيد ميلاد أيمن المصرى مدير الكرة

احتفل لاعبو طلائع الجيش وجهازهم الفني بعيد ميلاد العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالفريق، فى حضور محمد يوسف المدير الفني للفريق.