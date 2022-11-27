شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 27-11-2022 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 27-11-2022 مباراتان ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، حيث واجه الأهلى نظيره المقاولون العرب والتقى بيراميدز مع البنك الأهلى، وجاءت نتائج وأهداف اللقاءات كالتالى:

بيراميدز 1 - 0 البنك الأهلى

فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل للدور نصف النهائى، ومواجهة الزمالك الذى تأهل على حساب المصرى البورسعيدى.

وسجل رمضان صبحى هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 31 تلقى مصطفى فتحى البطاقة الحمراء، حيث أشهر الحكم فى البداية البطاقة الصفراء للاعب، قبل أن يتدخل حكم الفار ويقرر طرده، وفى الدقيقة 36 تلقى دودو الجباس البطاقة الصفراء للاعتراض خلال تواجده على مقاعد البدلاء.

وفى الشوط الثانى اعتمد بيراميدز على الدفاع عن مرماه، وسط ضغط مكثف من لاعبى البنك الأهلي، ودفع خالد جلال بكل القوة الضاربة الهجومية، وحصل أحمد الشناوى حارس بيراميدز على بطاقة صفراء لإدعاء الإصابة وإضاعة الوقت، فيما تلقى حمدى علاء لاعب البنك البطاقة الصفراء فى نهاية المباراة.

الأهلى 1 - 1 المقاولون

تأهل الأهلي لنصف النهائي النسخة الماضية لكأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الجزاء الترجيحية 4/3، التى لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام.

سجل للأهلي رامي ربيعة، محمد هاني، ديانج وياسر إبراهيم، وسجل للمقاولون أحمد علاء وجوزيف أوشايا وأمير عابد، فيما أهدر فاروقا نور الدين وعمر فايد.

وكان الأهلي قد تقدم بهدف أحرزه كريم فؤاد فى الدقيقة 68، وتعادل جون أوكلى للمقاولون فى الدقيقة 76.