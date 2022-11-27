فوز السعودية يؤهلها لدور الـ16 دون فزعة المنافسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلطت أوراق منتخبات المجموعة الثالثة، ليتأجل حسم بطاقتي التأهل لدور الـ16 إلى الجولة الأخيرة في دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وأنعشت الأرجنتين آمالها بقوة للمنافسة عقب فوز ثمين بهدفين ـ السبت ـ على منتخب المكسيك، الذي لم يفقد بدوره حظوظه في التأهل بعد، رغم الخسارة.

وفي نهاية الجولة الثانية، تصدرت بولندا المجموعة بـ4 نقاط، وجاءت الأرجنتين ثانية بـ3 نقاط، مثلها السعودية ثالثة بـ3 نقاط، وأخيرا المكسيك في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وعلى صعيد الأهداف، تمتلك بولندا هدفين، تليها الأرجنتين ولها 3 أهداف وعليها 2، ثم السعودية ولها هدفان وعليها 3، وأخيرا المكسيك بهدفين في شباكه ولم يسجل.

وفي عودة لحسابات التأهل التي باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، الأربعاء المقبل، إذ يصطدم الأرجنتين بنظيره البولندي، والسعودية أمام المكسيك.

وسيكون الفوز هدفا للمنتخبات الـ4 في الجولة الثالثة، خاصة السعودية والأرجنتين وبولندا، إذ سيكون الخيار الحاسم لتأهل كل منهم مباشرة، دون انتظار الهدايا من المنافسين.

مواجهة السعودية والمكسيك







في حال فوز السعودية: يحسم الأخضر التأهل بحصد 6 نقاط، لتودع المكسيك البطولة، بنقطة واحدة



في حال فوز المكسيك: سيرتفع رصيدها إلى النقطة 4، بانتظار نتيجة الأرجنتين وبولندا، بينما سيودع الأخضر البطولة



في حال التعادل: يصبح للأخضر 4 نقاط، وينتظر نتيجة الأرجنتين وبولندا، وتودع المكسيك البطولة



مواجهة الأرجنتين وبولندا