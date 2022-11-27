شكرا لقرائتكم خبر عسيري والربيعي يعيدان ذكرى الدعيع وإدريس مع الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمت القائمة النهائية التي غادرت إلى الدوحة بقيادة الفرنسي هيرفي ريناد، نجمي فريف الأهلي هيثم عسيري ومحمد الربيعي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ويشكل انضمام هذا الثنائي تكرارا لقصة الثنائي التاريخي محمد الدعيع وحمزة إدريس في مونديال 1994.

مدرب الأخضر هيرفي رينارد ضم هذا الثنائي، رغم وجود ناديهما الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي الذي هبط الموسم الماضي، وهذا لم يحدث إلا قبل 28 عاما حين اختار المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري الحارس محمد الدعيع، والمهاجم حمزة إدريس، للعب مع الأخضر في كأس العالم أمريكا 1994، بالولايات المتحدة الأمريكية.

البرق (حمزة إدريس) كان آنذاك يلعب في صفوف فريق أحد بدوري الدرجة الأولى، وبرز اسمه وأصبح نجما بارزا للفريق، مما جعل مدرب الأخضر يستدعيه للمشاركة بكأس العالم.

فيما كانت بداية تألق الأخطبوط محمد الدعيع مع نادي الطائي، قبل أن ينتقل بعد مونديال 1994 إلى الهلال، ويحظى معه بمسيرة كروية رائعة مرصعة بالذهب.

يذكر، أن المنتخب السعودي أنهى استعداده لخوض منافسات كأس العالم، بعد مواجهة منتخب كرواتيا وديا الأربعاء الماضي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، وانتهت بخسارة الأخضر بهدف.

ويفتتح الأخضر مشواره في المونديال بمواجهة منتخب الأرجنتين، الثلاثاء القادم 23 نوفمبر، ثم سيلعب ضد بولندا ويختم دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك.

مسيرة البرق حمزة إدريس مع المنتخب







شارك مع المنتخب الأول ومنتخب الشباب في 70 مباراة دولية، سجل خلالها 30 هدفا وذلك بتدرجه من الناشئين ثم الشباب ثم الأولمبي ثم المنتخب الأول، إذ يعد من المهاجمين القلائل على مر تاريخ المنتخب السعودي المتدرجين سنيا، وأيضا يعدّ من اللاعبين المميزين، كونه قدم للمنتخب عن طريق نادي أحد في الدرجة الأولى، ولم يشارك كثيرا مع المنتخب، بسبب جلوسه على مقاعد الاحتياط.



أرقام حمزة إدريس





سجل للمنتخب الأول 24 هدفا



سجل 4 أهداف في تصفيات كأس العالم 1994



أسهم في حصول المنتخب السعودي على كأس آسيا 1996 في الإمارات



شارك في أولمبياد أتلانتا 1996



شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس القارات 1999



وصل مع المنتخب السعودي لنهائي كأس آسيا 2000



اعتزاله





اعتزل حمزة إدريس عام 2007، بعد تحقيق فريقه الاتحاد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي رصيده 12 بطولة



مسيرة الأخطبوط محمد الدعيع مع المنتخب

حقق محمد الدعيع مع منتخب الناشئين عام 1989بطولة كأس العالم للناشئين، وأسهم في تحقيق بطولات كأس الخليج وكأس العرب وكأس أسيا 1996 .

وكانت آخر بطولات المنتخب السعودي على مستوى كرة القدم، بقيادة محمد الدعيع في 2005 ،إذ قاد منتخبه لتحقيق الميدالية الذهبية في األولمبياد اإلسالمي.

وحاز الدعيع على ألقاب شخصية كثيرة، منها أفضل حارس خليجي، وأفضل حارس عربي، وأفضل حارس آسيوي، واختياره ضمن أفضل 10 حراس بالعالم في كأس العالم 1994 ،وكأس العالم 1998 ،وتوج بلقب عميد العبي العالم.

شارك مع المنتخب السعودي في 178 مباراة دولية

• تصفيات كأس العالم 1994

• تصفيات كأس العالم 1998

• تصفيات كأس العالم 2002 • كأس آسيا 1996 في الإمارات

• كأس آسيا 2000 لبنان

• كأس الخليج 1994 الإمارات

• كأس الخليج 1998 البحرين

• كأس الخليج 2002 السعودية

• كأس القارات 1999 المكسيك

• كأس العالم 1994 أمريكا

• كأس الخليج 1996 عمان

• كأس العالم 1998 فرنسا

•كأس العالم 2002 كوريا واليابان

• كأس الخليج 2004 قطر

• كأس القارات 1997 السعودية

• كأس العرب 1998 قطر

• الكأس الآفرو آسيوية 1999

• كأس العالم 2006

اعتزاله





في 22 يونيو 2010 أعلن محمد الدعيع اعتزاله كرة القدم، خلال موقعه الرسمي بعد مسيرة 22 عاما، حافلة بالإنجازات والبطولات.



محمد الربيعي





مواليد 1997



عدد المباريات الدولية 6 مباريات



أبرز المشاركات





تصفيات كأس العالم 2022



هيثم عسيري





مواليد 2001



عدد المباريات الدولية 7 مباريات



أبرز المشاركات