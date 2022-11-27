المدافع بيريرا خارج حسابات البرتغال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس، أن المدافع دانيلو بيريرا سيغيب في الوقت الحالي عن منافسات كأس العالم بسبب إصابته بكسر في ثلاثة ضلوع. وذكر الاتحاد أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مران الفريق السبت. وشارك المدافع كأساسي في مباراة المنتخب الافتتاحية أمام غانا التي فاز بها المنتخب البرتغالي 3 / 2 الخميس الماضي. ولم يذكر البيان مدة غياب اللاعب ولكن تأكد غيابه عن مباراة المنتخب المقبلة أمام أوروجواي اليوم، ووفقا لتقارير إعلامية برتغالية، سيغيب أيضا عن مباراة الجولة الأخيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل. ولم يذكر البيان مدة غياب اللاعب ولكن تأكد غيابه عن مباراة المنتخب المقبلة أمام أوروجواي اليوم، ووفقا لتقارير إعلامية برتغالية، سيغيب أيضا عن مباراة الجولة الأخيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل. ومن الممكن أن يشارك المدافع المخضرم بيبي (39 عاما) بدلا منه.

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